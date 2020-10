Tien jaar en tbs voor reeks zedenmisdrijven Eindhovenaar

De rechtbank in Den Bosch heeft de 26-jarige Jonathan M. uit Eindhoven tien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd, wegens tien zedenmisdrijven. Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan verkrachting, aanranding en ontucht. Hij heeft zich “op gewetenloze wijze vergrepen aan zijn slachtoffers”, aldus de rechter. M. filmde veel van zijn misdaden. De beelden laten zien welke “mensonterende seksuele en deels sadistische” dingen hij deed, stelt de rechtbank.

In juli 2019 overmeesterde M. in Eindhoven een Franse toeriste. Hij nam haar mee op een scooter en vergreep zich aan de vrouw in een park. Een paar dagen later maakte hij in een bosgebied tussen Valkenswaard en Aalst een 15-jarig meisje tot zijn slachtoffer. Kort daarna kon de politie hem aanhouden.

In de mobiele telefoon van M. vond de politie beelden van beide misdrijven, maar ook foto’s en filmpjes van andere vrouwen en meisjes. Onderzoek wees vervolgens uit dat hij zich sinds januari 2017 schuldig heeft gemaakt aan drie verkrachtingen, vier aanrandingen en het plegen van ontucht met een aantal kinderen. Van de tien slachtoffers waren er acht minderjarig, variërend in leeftijd van 12 tot 16 jaar. De rechtbank acht M. ook schuldig aan het bezit van kinderporno. Ook verklaarde zij bewezen dat de man zijn toenmalige vriendin in 2019 heeft mishandeld.

“De verdachte had volstrekt lak aan zijn slachtoffers”, stelt de rechtbank. Hij ging “stoïcijns door terwijl hij wist dat zijn slachtoffers soms pijn hadden”. Meerdere slachtoffers vreesden dat zij het niet zouden overleven.

M. is eerder veroordeeld voor een zedendelict. Toen was hij minderjarig. In de huidige zaak hebben gedragskundigen een antisociale en narcistische persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. De kans op herhaling is groot als de man niet wordt behandeld.

M. moet acht slachtoffers in totaal ruim 49.000 euro aan schade vergoeden.