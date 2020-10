Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt tot 1139

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vrijdag gestegen tot 1139. Dat zijn 69 patiënten meer dan donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het merendeel ligt op verpleegafdelingen. 239 van de mensen met de longziekte Covid-19 liggen op de intensive care, een toename van 11 in het afgelopen etmaal.

Momenteel is 30 procent van alle patiënten die op de ic’s liggen coronapatiënt. “Het aantal covidpatienten in de ziekenhuizen blijft snel stijgen. De prognose is dat er op 13 oktober 1250 patiënten opgenomen zijn,” meldt LCPS.

In de afgelopen 24 uur zijn er 11 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 4 ic-patiënten. Donderdag waren dat nog 15 verplaatsingen. Die verplaatsingen gebeuren om te voorkomen dat de druk op ziekenhuizen in gebieden waar relatief veel mensen ziek worden, te groot wordt.