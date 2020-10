Aantal meldingen over hulpvraagfraude flink toegenomen

Dit jaar zijn er veel meer mensen slachtoffer geworden van fraudeurs die zich via berichtendiensten als WhatsApp voordoen als bekenden en met spoed vragen om geld over te maken. Potentiële slachtoffers worden onder meer op het verkeerde been gezet doordat criminelen het account van deze bekende hebben gehackt. Het aantal meldingen en aangiftes over deze hulpvraagfraude is flink gestegen, laat justitieminister Ferd Grapperhaus weten aan de Tweede Kamer.

Tot 1 augustus van dit jaar kwamen er 7907 meldingen hierover binnen bij de Fraudehelpdesk. In heel 2019 ging het om 2663 meldingen. Bij de politie kwamen er vóór de coronacrisis 120 tot 150 aangiftes over hulpvraagfraude per week binnen. Sinds april gaat het om ongeveer 100 aangiftes per dag. Sinds april blijft het aantal aangiftes op dit hoge niveau, aldus de minister.

De toename heeft volgens Grapperhaus deels ermee te maken dat het sinds april makkelijker is geworden om online aangifte hiervan te doen. Maar er is ook sprake van een echte toename door de coronacrisis. Hij wijst erop dat vooral ouderen actiever zijn geworden op internet, om beter contact te kunnen houden met familie en bekenden. Tegelijk zijn mensen alerter op deze vorm van oplichting. Er zijn ook campagnes gestart om mensen hiervan bewuster te maken.

“Hulpvraagfraude is een sluwe en nare vorm van oplichting, waarvan vaak kwetsbare mensen slachtoffer worden. De coronacrisis maakt mensen soms extra kwetsbaar. Criminelen misbruiken de bereidheid van mensen om hun naasten in nood te helpen. Naast het lijden van financiële en emotionele schade worden behulpzaamheid en vertrouwen in elkaar erdoor ondergraven”, schrijft Grapperhaus.