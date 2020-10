Bowlingbanen snappen niets van horecaregels

Eigenaren van bowlingbanen weten niet goed wat ze aan moeten met de nieuwe coronamaatregelen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers, die elke dag telefoontjes krijgt van bowlingbaaneigenaren die niet snappen of ze hun restaurant open mogen houden.

“Het is complete chaos”, zegt voorzitter van de vereniging Frits van Dijk. “In elke regio gelden andere regels.” In de algemene coronaregels van eind september staat dat alle horeca die bij sportcentra horen, dicht moeten. Dat betekent dat de kantine van de voetbalclub dicht is, maar ook het restaurant naast de golfbaan. Het grootste deel van de tweehonderd bowlingcentra die Nederland rijk is, wordt door de overheid gezien als sportcentra, aldus Van Dijk. Toch kiest volgens hem niet elke regio ervoor de restaurants bij bowlingbanen te sluiten.

“Sommige bowlingbanen krijgen te horen dat ze inderdaad geen drankjes of eten meer mogen serveren”, somt Van Dijk op. “In andere regio’s mogen bowlingbanen kiezen of ze of hun banen of hun restaurant open willen houden. En weer andere bowlingondernemers hebben nog helemaal niks gehoord van de veiligheidsregio en hebben zowel hun restaurant als hun banen nog in bedrijf.”

De vereniging stuurt vrijdag een brief naar alle veiligheidsregio’s met het verzoek tot duidelijk beleid. Bowlingcentra moeten gezien worden als horeca-ondernemingen, vindt Van Dijk. “Wij worden bestempeld als sportcentra, terwijl we horecaondernemers zijn. Daar halen we het grootste deel van onze omzet vandaan. Want wat is een bowlingbaan zonder een drankje en een frietje? Een dooie boel.”

Ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt dat bowlingbanen gezien moeten worden als horecabedrijven en niet als sportinstellingen. “Wij merken dat veiligheidsregio’s de regels op dit punt verschillend naleven”, zegt een woordvoerder van KHN. “Daardoor ontstaat onduidelijkheid.” Wat de reden is dat regio’s allemaal anders om lijken te gaan met de veiligheidsmaatregelen weet de belangenorganisatie niet.