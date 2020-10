CIO vraagt kerken verantwoordelijkheid te nemen

Het kerkelijke samenwerkingsverband CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) vraagt kerken hun verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de bestrijding van het coronavirus. Zo roept de organisatie kerken op “hun verantwoordelijkheid te nemen als deel van de Nederlandse samenleving en met inachtneming van de eigen plaatselijke situatie het aantal bezoekers terug te brengen, zo mogelijk en bij voorkeur tot het maximum van 30”.

Dat liet het CIO vrijdag weten na een gesprek met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Er werd gesproken over het oplopende aantal besmettingen en de vraag of kerkdiensten met veel mensen dan wel wenselijk zijn.

Volgens het CIO is tijdens het gesprek, waarbij verschillende lidkerken van het CIO aanwezig waren, “de ernst van de oplopende besmettingen in Nederland samen onder ogen gezien”.

“Bij kerken is er een bereidheid het aantal bezoekers in kerkdiensten substantieel af te schalen. Hierbij is het dringende advies van 5 oktober leidend, inclusief het dragen van mondkapjes en het beperken van zingen”, aldus het CIO. Op 5 oktober zei Grapperhaus dat kerken vrijwillig teruggaan naar dertig mensen per dienst. Maar niet alle kerken waren blij met die afspraak.

“De gemeenschappen hebben uitgesproken zich in te spannen om af te schalen in aantallen en meer maatregelen te nemen zoals de bevordering van het dragen van mondkapjes en geen samenzang”, laat Grapperhaus weten. “We blijven met elkaar in overleg de komende periode.”

Afgelopen weekend ontstond verontwaardiging nadat bekend was geworden dat de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst meerdere diensten hield met elk zeshonderd aanwezigen. Daarbij werd gezongen en werden geen mondkapjes gedragen. Of de kerk in Staphorst het bezoekersaantal verlaagt naar aanleiding van het gesprek met Grapperhaus, laat de kerk afhangen van een advies hierover van de landelijke koepel van de Hersteld Hervormde Kerk, zegt een woordvoerder.

De landelijke koepel was vrijdag niet direct bereikbaar voor commentaar.