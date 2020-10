Corona op de verpleegafdeling cardiologie Ziekenhuis Almelo

Op de afdeling cardiologie van het ziekenhuis ZGT Almelo zijn vier patiënten en elf medewerkers positief getest op Covid-19. Voor deze afdeling is dit weekend een opnamestop afgekondigd.

Positief geteste patiënten zijn overgeplaatst naar de Covid-afdeling waar patiënten in isolatie verpleegd worden. De positief geteste medewerkers zitten in thuisquarantaine. Medewerkers met klachten zitten thuis in afwachting van de testuitslag, zo meldt het ziekenhuis.

De bron van de besmetting is waarschijnlijk een patiënt die opgenomen is geweest en besmet met het virus. De patiënt lag op een eenpersoonskamer. ZGT heeft alle medewerkers die gedurende deze periode op de afdeling hebben gewerkt, geïnformeerd. Zij worden uit voorzorg getest.