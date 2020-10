De horecabranche werkt aan alternatieve coronamaatregelen, omdat onder meer cafés en restaurants onevenredig hard geraakt zouden worden door het coronabeleid van het kabinet. De contouren van dit plan worden nog verder uitgewerkt. Samen met ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland doet de branche alvast een dringende oproep aan het kabinet om niet zonder meer vast te houden aan alle opgelegde restricties.

Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is het “jammer” dat het kabinet kennelijk maar twee knoppen ziet om aan te draaien om het virus onder controle te krijgen: sluitingstijden en groepsgrootte. Terwijl het zoveel slimmer kan, vindt de organisatie die er tevens op hamert dat het aantal besmettingen in de horeca al lang zeer gering is.

“Juist in onzekere tijden als deze hebben mensen behoefte aan sociaal contact”, benadrukt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. Hij vindt dat de horeca daarom juist een onderdeel van de oplossing moet zijn, als veilig alternatief voor huisfeestjes en illegale bijeenkomsten. “In de horeca kunnen mensen dankzij de strenge protocollen toch op een veilige manier samenkomen.”

Met slimme maatregelen bedoelt de branche dat afgestapt wordt van “allerlei onwerkbare segmenteringen”. In plaats daarvan zou gekeken moeten worden naar functies en activiteiten per type bedrijf, bijvoorbeeld ‘eten en drinken’, ‘vergaderen’, ‘slapen’, enzovoorts. Vervolgens zouden ondernemers hun eigen gegevens in een speciale tool moeten invoeren. Gebruikmakend van technisch vernuft zou er dan uit moeten komen welke maatregelen er ergens gelden.

De maatregelen moeten vervolgens ook “mee-ademen” met de situatie in het land, stelt KHN voor. Dat zou kunnen door een stoplichtsysteem te hanteren. “Bij groen is er meer mogelijk, dan bij bijvoorbeeld oranje of rood. Deze kleuren kunnen gekoppeld worden aan de ontwikkeling van het coronadashboard waar het kabinet mee bezig is.”