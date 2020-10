Kabinet vertrouwt op woonakkoord, maar oppositie is ongeduldig

Het kabinet heeft er vertrouwen in met de oppositie tot een akkoord te komen over de woningmarkt. Dat zeggen ministers Kajsa Ollongren (Wonen) en Wopke Hoekstra (Financiën) na een nieuw gesprek met GroenLinks en de PvdA. De partijen zelf zijn minder optimistisch. “Er lag nog niet meer op tafel dan vorige keer”, aldus GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Ollongren en Hoekstra brengen de afgelopen weken met enige regelmaat bezoekjes aan oppositiepartijen, waaronder ook 50PLUS. Die gesprekken gaan ook nog wel even door, aldus Ollongren. “Als je de gesprekken blijft voortzetten met elkaar, heb je het vertrouwen dat je er eruit zou moeten kunnen komen.”

Dat vertrouwen is niet geheel wederzijds. PvdA-leider Lodewijk Asscher liet zijn ongeduld blijken na afloop van het gesprek. “Ik vind het heel slecht. Het kabinet is hier gewoon met lege handen naartoe gekomen. Dat vind ik een beetje zonde van de tijd.” De wensen van de beide partijen zijn bekend. Klaver was dan ook “enigszins verbaasd” dat het kabinet niet meer te bieden heeft. “Ik had wel iets meer verwacht over het gesprek van vandaag.”

“We hebben geen gillende haast”, legt Ollongren uit. De woonbegroting wordt in november behandeld. Omdat de coalitie in de minderheid is in de Eerste Kamer, moet het kabinet op zoek naar brede steun. Klaver en Asscher hebben eerder, onder meer bij de coronawet en de steunpakketten, afspraken gemaakt met het kabinet in ruil voor steun.

Maar het kabinet kan ook voor de route ‘over rechts’ kiezen door steun te vragen aan 50PLUS, de fractie van Henk Otten, de SGP en de Onafhankelijke Senaatsfractie. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de stikstofwet. Ook toen werd Hoekstra – zelf oud-senator – ingezet om de politieke gesprekken met oppositiepartijen te voeren. Een keuze voor de rechtse oppositie “betekent dat de huren blijven stijgen en dat er minder gebouwd wordt”, zegt Asscher. Hij houdt de deur voor verdere onderhandelingen dan ook open, maar de partijen willen meer actie zien van het kabinet. Hoekstra heeft beloofd aan de slag te gaan met “het huiswerk”.

Het kabinet vindt nu dat huisvesting niet alleen maar aan de markt overgelaten kan worden. Het CDA van Hoekstra spreekt tegenwoordig steevast van “volkshuisvesting”. Ollongren heeft dan ook aangegeven meer te willen doen om huurstijgingen aan te pakken. Dat is ook nodig om de impasse tussen haar en de Eerste Kamer te doorbreken. Een meerderheid van de senaat heeft een motie aangenomen waarin de bewindsvrouw wordt opgeroepen de huren te bevriezen, maar Ollongren ging daar nog niet in mee.