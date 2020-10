Lekkende vaten met drugsafval gevonden in Limburg

Onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag bij een afwateringskanaal aan de Kanaaldijk in Neer, niet ver van Roermond, zestien grote vaten met in totaal 3200 liter drugsafval gedumpt. Enkele vaten zijn nog intact, uit andere is de vloeistof volledig weggelekt.

Volgens de brandweer gaat het om vaten van elk 200 liter. Tien van de vaten waren nog vol, zes andere waren volledig leeggelopen. Enkele vaten lagen in het water bij de Kanaaldijk, andere op de weg en in de berm, omringd door plassen chemische vloeistof. Het afval is volgens de brandweer afkomstig van de productie van synthetische drugs.

Het Waterschap Limburg waarschuwt boeren voorlopig dieren niet uit de beek de Neer te laten drinken. De gemeente Leudal en het waterschap houden de kwaliteit van het water van de beek in de gaten. Een gespecialiseerd bedrijf zal de vaten opruimen.