Limburgse ziekenhuizen schalen reguliere zorg af

Alle Limburgse ziekenhuizen schalen de reguliere zorg af om ruimte te maken voor coronapatiënten uit het westen van Nederland. Dat heeft een woordvoerder van het Zuyderland ziekenhuis met vestigingen in Heerlen en Geleen vrijdag bevestigd, na berichtgeving door 1Limburg.

Directeur David Jongen van Zuyderland, tevens vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, heeft over de afschaling contact gehad met de andere Limburgse ziekenhuizen, aldus de woordvoerder. Doordat patiënten uit het westen in de Limburgse ziekenhuizen worden opgenomen, komt de reguliere zorg er in het gedrang.

De afschaling gaat na het weekend in. Dan wordt er ook ruimte geschapen voor de opvang van patiënten van buiten Limburg.

De Limburgse ziekenhuizen houden zich met de afschaling aan afspraken die na de eerste coronagolf zijn gemaakt. De afschaling van de reguliere zorg is in het westen van het land veel hoger dan die in Limburg. “Die afschaling wordt door de regeling eerlijker en evenwichtiger over het land verdeeld”, zei de woordvoerder.