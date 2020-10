Nederlandse legerchef Bauer gaat militairen NAVO leiden

De Nederlandse legerchef Rob Bauer wordt voorzitter van het militair comité van de NAVO. Hij zwaait daarom vóór de zomer af als Commandant der Strijdkrachten (CDS).

Bauer was door het kabinet voorgedragen. Hij kreeg de voorkeur van de NAVO-bondgenoten boven de Poolse generaal Rajmund Andrzejczak. De 57-jarige luitenant-admiraal, die over een jaar zou vertrekken als CDS, treedt komende zomer voor drie jaar aan.

Als voorzitter van het militair comité wordt Bauer één van de hoogste militairen van het bondgenootschap. Het comité is “de essentiële schakel tussen de politieke besluitvorming en de militaire structuur van de NAVO”, zegt Defensie. Hij gaat geen leiding geven aan troepen in het veld. De Nederlander moet de militaire leiders van de dertig lidstaten op één lijn zien te krijgen om vervolgens de politieke leiders van advies te kunnen dienen. Hij is straks de belangrijkste militaire adviseur van secretaris-generaal Jens Stoltenberg en de hoogste vertolker van de opvattingen van de NAVO over alle militaire zaken.

Bauer, die de Britse luchtmachtgeneraal Stuart Peach opvolgt, spreekt van “een enorme eer. Ik ga deze uitdaging graag aan op dit belangrijke moment voor de NAVO. Het zijn tijden van politieke machtsverschuivingen en complexe bedreigingen en veiligheidsuitdagingen. Die vragen om een eensgezinde alliantie”, aldus de CDS. Hij onderstreept dat de Europese NAVO-leden niet langer zo op de Amerikanen kunnen blijven leunen als ze nu doen en wil “een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten”.

Defensie denkt dat Bauers stijl van leidinggeven daarbij van pas komt. Die zou “transparant” en “duidelijk” zijn, “met functionele humor en resultaatgericht”. En “Bauer beseft ook dat de beste leiders goed luisteren”.

De NAVO is de machtigste militaire alliantie ter wereld en kan 3,2 miljoen militairen op de been brengen.