‘Nobelprijs WFP laat belang internationale organisaties zien’

Volgens minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) komt de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan het Wereldvoedselprogramma (WFP) op het juiste moment. “Het is een belangrijk signaal dat internationale samenwerking en organisaties er toe doen”, zegt ze in een reactie.

De afgelopen jaren ligt de focus van landen steeds meer op het eigen belang en op protectionisme op het handelsvlak. De Amerikaanse president Donald Trump is een belangrijke representant van dit gedachtegoed. Hij heeft onder meer flink bezuinigd op internationale organisaties zoals de Verenigde Naties.

Premier Mark Rutte riep vorige maand tijdens de Algemene Vergadering van de VN nog op tot versterking van de internationale samenwerking. Landen kunnen volgens hem opkomen voor hun eigen belangen, maar moeten niet het gemeenschappelijk belang uit het oog verliezen, zei hij toen.

Dat het WFP, een onderdeel van de VN, de prestigieuze onderscheiding krijgt is volgens Kaag een “enorme aanmoediging en erkenning” van het werk dat de organisatie doet. Ze hoopt wel dat landen nu het WFP gaan helpen. Door de coronacrisis dreigt voor namelijk 125 miljoen extra mensen een hongertekort.

Nederland heeft tijdens zijn lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad in 2018 nauw met het Wereldvoedselprogramma samengewerkt. Dat leidde er uiteindelijk toe dat de VN een resolutie aannam, waarin staat dat honger nooit als middel in een conflict mag worden gebruikt. Dat gebeurt onder meer in Syriƫ en Jemen.