Onderzoek naar hersenschade door coronavirus van strart

De Hersenstichting gaat een landelijk onderzoek naar hersenschade door het coronavirus financieren. In het onderzoek worden patiënten uit de eerste coronagolf voor langere periode gevolgd en onderzocht op mogelijke hersenschade. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om de juiste behandelingen te geven aan toekomstige coronapatiënten.

De kosten voor het onderzoek, ruim 325.000 euro, zijn met een crowdfundingactie opgehaald. De eerste resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting medio 2021 bekend zijn, meldt de Hersenstichting.

“Corona heeft grote gevolgen voor de hersenen. Sommige patiënten houden er blijvende cognitieve klachten aan over, zoals verminderde aandacht en concentratie, problemen met herinneren en met plannen. Ook extreme vermoeidheid komt bij veel mensen voor. Werken is niet meer mogelijk, het gezin draaiende houden kost te veel energie en in sommige gevallen is even boodschappen doen al te vermoeiend,” zegt Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting.

Hoe vaak dit voorkomt, waarom en hoe dit precies in de hersenen werkt, is volgens Visser nog onbekend. “Als we weten wie welke klachten krijgt en waarom, kunnen we hersenschade bij coronapatiënten beter behandelen, beperken of zelfs voorkomen.”

In april van dit jaar riep de Hersenstichting artsen al op om extra bedacht te zijn op gevolgen van het coronavirus voor de hersenen, zodat die zo snel mogelijk kunnen worden aangepakt.