Oscarwinnaar Karakter terug in de Nederlandse bioscopen

Karakter, de laatste Nederlandse speelfilm die een Oscar in de wacht sleepte, is de komende maanden weer in de bioscopen te zien. Dat heeft distributeur Dutch FilmWorks vrijdag laten weten.

De film van regisseur Mike van Diem is door Eye Filminstituut gerestaureerd en zal de komende maanden verspreid door het land te zien zijn. De film met in de hoofdrollen Fedja van HuĂȘt en Jan Decleir, won in 1998 een Oscar voor ‘Beste niet-Engelstalige film’. Karakter trok destijds meer dan 200.000 bezoekers.

Het scenario is gebaseerd op de roman Karakter en de novelle Dreverhaven en Katadreuffe van Ferdinand Bordewijk. De film verhaalt over de gespannen relatie tussen de meedogenloze deurwaarder Dreverhaven (Decleir) en zijn ambitieuze en koppige bastaardzoon Katadreuffe (Van Huet).

Regisseur Van Diem noemt het “geweldig dat nu ook een hele nieuwe generatie filmfans de kans krijgt om deze Nederlandse topper in volle glorie op het grote scherm te zien”.

Steeds meer filmklassiekers, zoals The Shining en Shawshank Redemption, keren dit najaar terug in de bioscopen, omdat eigenlijk alle nieuwe blockbusters uit Hollywood vanwege de coronacrisis op de lange baan zijn geschoven.