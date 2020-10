Paula Schot wordt eerste vrouwelijke SGP-wethouder

Schouwen-Duiveland beleeft een primeur. De Zeeuwse gemeente krijgt met de 27-jarige onderwijskundige Paula Schot de eerste vrouwelijke wethouder van de SGP. Schot wordt waarschijnlijk eind deze maand of begin november geïnstalleerd. Ze volgt Cees van den Bos op die burgemeester van Urk wordt.

“In de vacature voor wethouder op Schouwen-Duiveland zien we een bijzondere samenloop van omstandigheden. Het is de gemeente waar ik opgegroeid ben en waar mijn ouders wonen. Daarnaast heeft mijn man Bas de ruimte en de gelegenheid om een grotere rol te spelen in het gezin. Hierin zien we Gods leiding, wat ons het vertrouwen geeft om deze weg te gaan”, aldus Schot op de website van de plaatselijke afdeling van de SGP. Ze is nu nog steunfractielid in de gemeenteraad van Gouda.

Sinds 2013 mogen vrouwen binnen de orthodox-christelijke partij politieke functies bekleden. Dat gebeurde een jaar later voor het eerst, toen Lilian Janse gemeenteraadslid voor de SGP in Vlissingen werd.