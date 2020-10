Rechtbank wil online uitzending zaak Bredase brandmoord

De rechtbank in Breda wil de rechtszaak over de brandmoord in Breda op 20 november live uitzenden via internet. De voorzitter van de rechtbank zei vrijdag bij een tussentijdse zitting dat hij daar serieus over nadenkt.

Het is redelijk zeldzaam dat rechtszaken live worden uitgezonden, maar de capaciteit van de rechtbank is door coronamaatregelen kleiner dan de belangstelling van het publiek. De rechtbank in Breda heeft deze week intern al getest of het mogelijk is.

De zaak van de brandmoord draait om een man uit Breda, die in een garagebox werd vastgebonden, overgoten met een brandbare stof en in brand gestoken. Kort erna overleed het slachtoffer. Hij was een graag geziene man in de Bredase wijk Tuinzigt.

De officier van justitie en de raadsman van verdachte Janie H. uitten nog wel bezwaren tegen het plan van de rechtbank. Zij zijn bang dat beelden mogelijk worden gekopieerd en verspreid. De voorzitter zei daar ook over na te denken. “Het is verboden, maar ik kan niet garanderen dat het niet gebeurt.”