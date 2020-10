Rutte: elke beperkende maatregel nemen die nodig is

Het kabinet is bereid om elke beperkende maatregel te nemen die nodig is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Premier Mark Rutte maakte dat duidelijk tijdens zijn wekelijkse ministerraad. Over welke maatregelen denkbaar zijn, wilde hij niet speculeren. Ook wil hij niet ingaan op de discussies die het kabinet daarover voert.

“Het doel is de totale optelsom van de bewegingen van mensen en het aantal contactmomenten terug te brengen”, aldus Rutte. Hij wees erop dat de meeste horeca netjes omgaat met de maatregelen, net als theaters en sportscholen, maar de netto optelsom ervan is volgens hem dat er heel veel bewegingen zijn van mensen.

Dit weekend zouden volgens deskundigen de eerste resultaten zichtbaar moeten zijn van de extra maatregelen die in zes regio’s werden genomen, waar de horeca eerder dicht moest en de maximale groepsgrootte verkleind werd. De enorme stijgingen van het aantal besmettingen in de afgelopen week en vooral laatste dagen, vallen tegen, erkende Rutte. Daarvan zou je meer moeten terugzien. Hij wil dat nader laten analyseren.