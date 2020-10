Segers en Schouten voeren lijst ChristenUnie aan

Gert-Jan Segers gaat samen met Carola Schouten bij de ChristenUnie de kar trekken richting de verkiezingen van maart volgend jaar. De rest van de top-5 van de kandidatenlijst wordt gevuld met nieuwe gezichten voor de Tweede Kamer: senator Mirjam Bikker, en raadsleden Don Ceder en Pieter Grinwis.

Bikker leidt de senaatsfractie van de ChristenUnie, en was eerder actief als raadslid en werkte voor de Tweede Kamer-fractie. Ceder is advocaat en fractievoorzitter van de CU-fractie in Amsterdam. Pieter Grinwis is raadslid in Den Haag.

Stieneke van der Graaf en Eppo Bruins, die momenteel allebei in de Kamer zitten, staan respectievelijk op plaats 6 en 7. Nico Drost, die Van der Graaf vorig jaar verving toen die met zwangerschapsverlof was, bezet plaats 8.

“Met Mirjam, Don, Pieter en Stieneke zijn we gezegend met vier jonge, maar al door de wol geverfde politici”, zegt partijvoorzitter Piet Adema. “Zij vormen een nieuwe, beeldbepalende generatie van de partij. Stieneke brengt daarnaast, net als Eppo en Nico, Kamerervaring met zich mee. Van hun ervaring willen we ook in de komende periode profiteren.”