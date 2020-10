Televizier-Ring Gala trekt flink minder kijkers

Het Televizier-Ring Gala is donderdagavond door ruim 1,8 miljoen mensen gezien. Het prijzencircus op NPO1 was daarmee het op één na best bekeken programma van de avond, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. Het record van vorig jaar, toen het Televizier-Ring Gala ruim 2,5 miljoen kijkers trok, werd niet geëvenaard.

De kijkersprijs ging dit keer naar Over mijn lijk. Het BNNVARA-programma versloeg met 63 procent van de stemmen favoriet Beste Zangers en Nick, Simon & Kees: Homeward Bound (beide AVROTROS). Beste Zangers grijpt al voor de derde keer mis.

De Rode Lopershow, die aan het Televizier-Ring Gala voorafging, wist 1,2 miljoen kijkers te boeien. In dat programma ging Britt Dekker in gesprek met de kanshebbers voor de tv-prijzen en keek lifestyle-deskundige Maik de Boer wat de sterren droegen.

Het NOS Journaal van 20.00 uur trok donderdagavond met 2,1 miljoen de meeste kijkers.