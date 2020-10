Werkgevers: advies in corona-app legt half Nederland plat

Werkgevers maken zich zorgen over de praktische adviezen die de nieuwe corona-app geeft. De app geeft aan of je in de buurt bent geweest van een met het longvirus besmet persoon en adviseert mensen in dat geval tien dagen in quarantaine te gaan. Dat laatste zorgt mogelijk voor veel uitval van personeel, vrezen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

In principe zijn de belangenverenigingen positief over de zogeheten CoronaMelder die zaterdag in het hele land te gebruiken is. “De app is weer een extra hulpmiddel om snel nieuwe gevallen op te sporen en zo de verspreiding van het virus tegen te gaan”, stellen ze.

Maar na een seintje dat je in de buurt van een besmet persoon bent geweest, werkt direct testen wat de werkgevers betreft het best. “Alleen zo voorkomen we dat straks half Nederland onbedoeld plat komt te liggen en ondernemers tegen enorme kosten aanlopen, omdat mensen tien dagen thuis zitten”, zegt VNO-NCW.

VNO-NCW en MKB-Nederland dringen er bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daarom op aan het standaard-advies in de app te wijzigen naar meteen testen. Dat kan volgens de organisaties door de huidige verruimde testcapaciteit. Daarnaast willen werkgevers een vergoeding voor bedrijven waarvan personeel thuis in quarantaine zit, maar niet vanuit huis kan werken.