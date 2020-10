Zorgpremie 2021: wat staat ons te wachten?

Wat moeten we volgend jaar aan zorgpremie betalen? Dat is altijd een jaarlijks terugkerende vraag die rond deze tijd gesteld wordt. Zorgverzekeraar DSW heeft traditiegetrouw als eerste zorgverzekeraar aangekondigd in 2021 de zorgpremie met 6,50 euro per maand te verhogen. Dit is iets meer dan de stijging van de rekenpremie die het kabinet voorspelde op Prinsjesdag.

Door deze verhoging gaat de DSW-basisverzekering 124,50 euro per maand kosten. De voornaamste redenen hiervoor, aldus DSW, zijn de hogere zorgkosten door loon- en prijsstijgingen in de zorg en een toenemend gebruik van dure en specialistische geneesmiddelen. Een andere reden is dat het bedrijf geen buffers meer heeft om de premiestijging uit eigen reserves laag te houden.

Bekendmaken zorgpremie

Vlak voor Prinsjesdag werd er beweerd dat de stijging van de rekenpremie rond de 62 euro zou liggen. Deze bleek echter beperkt tot 59 euro in 2021, omgerekend bijna 5 euro per maand. DSW zit er dus iets boven met een verhoging van 6,50 euro. Wat gaan de andere zorgverzekeraars doen? Daar moeten we nog even op wachten, want op 12 november moeten alle zorgverzekeraars hun premie voor 2012 bekendgemaakt hebben. Dat is ook de tijd dat consumenten kunnen gaan kijken of ze van zorgverzekering willen overstappen.

Vergelijken zorgverzekeringen

Zodra de premies bekend zijn, kan het vergelijken van zorgverzekeringen voor 2021 van start gaan. Het volgen en vergelijken van de zorgpremies en welke basisverzekering het beste bij je past is zinvol om te doen, en makkelijk. Je kan online de verschillende basisverzekeringen met elkaar vergelijken, zodat je een doordachte keuze kan maken. Dit geldt ook voor de aanvullende zorgverzekeringen. De kans is groot dat de premieverschillen tussen onderlinge verzekeraars wederom groot zullen zijn. Dit kan soms oplopen tot wel 500 euro op jaarbasis. Het loont dan ook om je huidige zorgverzekering te vergelijken met het overige aanbod.

Extra tip: voor mensen die hun eigen risico structureel niet opmaken en genoeg spaargeld hebben, kan het interessant zijn om het eigen risico vrijwillig te verhogen. Je ontvangt dan korting op je premie die kan oplopen tot wel 300 euro op jaarbasis.

Impact coronacrisis

Heeft de coronacrisis nog een impact op de hoogte van de zorgpremie? Door de uitbraak van het coronavirus zijn immers de uitgaven voor ziekenhuizen en andere zorgaanbieders enorm toegenomen. Toch lijkt het effect voor komend jaar beperkt te zijn. De extra kosten die worden gemaakt voor de behandeling van corona patiƫnten worden deels gecompenseerd door de lagere kosten in de reguliere zorg.

Welke zorg wel en niet in basispakket

Zorginstituut Nederland, dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van advies over de samenstelling van het basispakket van de zorgverzekering voorziet, heeft ten slotte nog aangegeven vanaf nu strenger op te letten welke zorg wel en niet in het basispakket thuishoort. Het zou dan ook kunnen gebeuren dat behandelingen of geneesmiddelen niet meer door de basis zorgverzekering worden vergoed, bijvoorbeeld als blijkt dat ze te weinig effectief zijn. Volgens voorzitter Wijma wordt er te weinig gekeken naar de behandelingen die al in het pakket zitten. Volgens hem is de helft van deze behandelingen niet wetenschappelijk te onderbouwen.