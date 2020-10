‘Antimalariamiddel heeft toch effect bij coronavirus’

Het antimalariamiddel hydroxychloroquine leidt bij coronapatiënten op de verpleegafdeling tot significant betere resultaten dan tot dusver gedacht. De kans op overplaatsing naar de intensive care ligt 53 procent lager dan bij patiënten die geen behandeling kregen. Dit concluderen onderzoekers van de Isala Klinieken in de regio Zwolle na zogenoemd landelijk retrospectief onderzoek onder 1064 patiënten.

Toen de Covid-19 pandemie uitbrak, ontbraken eenduidige richtlijnen om het virus adequaat te behandelen. In sommige Nederlandse ziekenhuizen kregen patiënten hydroxychloroquine voorgeschreven, in andere klinieken werd gekozen voor chloroquine. Omdat de effectiviteit van deze middelen niet was aangetoond, kozen sommige artsen ervoor om geen van deze medicijnen voor te schrijven. Deze variatie in medicatiebeleid was voor onderzoekers Jolanda Lammers en Paul Groeneveld reden om de drie behandelstrategieën tegen het licht te houden. Veertien ziekenhuizen in het hele land hebben hun gegevens gedeeld. “Tijdens de corona-uitbraak stond elke dokter met lege handen. Juist omdat iedereen het beste wil voor deze patiëntencategorie hebben we landelijk alle medewerking gekregen”, aldus de onderzoekers.

De onderzoekers verwachten dat hun onderzoeksresultaten, die inmiddels zijn bevestigd door Amerikaanse researchers, tot een nieuwe landelijke of mondiale behandelstrategie zal leiden. Daarnaast pleiten zij voor aanvullend (prospectief) onderzoek dat hun conclusies kan ondersteunen.