Argos: Nederlands geld naar ex-lid Syrische terreurgroep

Een voormalig kopstuk van een terreurgroep die actief was in Syrië, kreeg de afgelopen jaren geld van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat meldt radioprogramma Argos op basis van vertrouwelijke documenten die het in handen heeft.

De groep Ahrar al-Sham werd vorig jaar door de Nederlandse rechter aangeduid als terroristisch. Hun voormalige ‘minister van buitenlandse zaken’ en woordvoerder, de Syrisch-Spaanse Labib al Nahhas, is tegenwoordig actief bij een burgerrechtenbeweging genaamd Syrian Association for Citizen’s Dignity. Die beweging krijgt weer geld van non-profitorganisatie European Institute of Peace (EIP).

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voor de periode 2018-2021 ruim twee miljoen euro toegekend aan EIP. Al Nahhass krijgt persoonlijk ook nog een dagvergoeding van 700 euro per dag als adviseur van EIP, voor minimaal tien dagen per maand.

Al Nahhass spreekt tegen Argos tegen dat Ahrar al-Sham een terreurbeweging is. Hij zegt de groep te hebben verlaten vanwege ‘onoplosbare verschillen’ van inzicht met het leiderschap.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet te hebben geweten dat Nahhas een verleden had bij Ahrar al-Sham op het moment dat werd besloten om het project van het EIP te financieren, maar voegt er het volgende aan toe. “Labib al-Nahhas is in november 2016 weggegaan bij Ahrar al Sham en zet zich sinds 2017 in voor vreedzame oplossingen in Syrië, met name de bevordering van veilige terugkeer van ontheemden en vluchtelingen.”

VVD, CDA en ChristenUnie willen opheldering van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). “Natuurlijk mag Nederland nooit een financiële bijdrage leveren aan jihadisten, ook niet als verpakt in een vredesproject”, aldus VVD-Kamerlid Sven Koopmans.