‘Corona-app voor nu een goede maatregel’

De nieuwe app CoronaMelder, die zaterdag in Nijmegen officieel in gebruik is genomen, is op dit moment een goede maatregel. Zolang de testcapaciteit bij de GGD’s onvoldoende is, is het belangrijk dat mensen zonder klachten een waarschuwing krijgen dat ze in de buurt zijn geweest van iemand met een coronabesmetting. Dan kunnen ze in de tijd voordat ze zelf eventueel klachten krijgen alvast extra voorzichtig zijn in hun contacten met andere mensen, vindt klinisch epidemioloog Carl Moons van de Universiteit Utrecht. Hij is voorzitter van de begeleidingscommissie die het ministerie van Volksgezondheid adviseerde over de invoering van de CoronaMelder.

De app was sinds augustus op proef beschikbaar in enkele veiligheidsregio’s. Tot zaterdag was de CoronaMelder 1,5 miljoen keer gedownload volgens het ministerie. Sinds zaterdag is de corona-app landelijk beschikbaar. Zorgminister Hugo de Jonge benadrukte dat iedereen de app moet gaan gebruiken: “Bestrijden van het virus is te belangrijk om dit maar niet te doen. Je beschermt niet alleen jezelf, maar ook anderen.” Dat is ook de boodschap van de campagne die zaterdag van start is gegaan.

De app geeft een melding als iemand enige tijd in de buurt is geweest van een besmet persoon, die dat dan wel zelf op zijn eigen app moet invoeren. Alle gegevens zijn anoniem. Het advies is om na een melding zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten uit de weg te gaan. Wie klachten krijgt kan zich laten testen. Omdat de GGD’s overbelast zijn is testen zonder klachten op dit moment niet mogelijk. Een besmet persoon kan via een speciale code op de app zijn contacten zelf ook waarschuwen. “Dat werkt sneller en dus beter dan iedereen gaan bellen”, meent De Jonge.

Moons denkt dat de testcapaciteit van de GGD’s over vijf weken weer op orde is. “De app is ondersteunend en komt niet in plaats van testen”, zegt hij. De Jonge hoopt ook dat testen zonder klachten snel weer mogelijk is. “Maar vooral moet iedereen zich heel goed aan de regels houden. We kunnen de GGD’s niet laten dweilen als we zelf de kraan open laten staan”, aldus de zorgminister.