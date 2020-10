GroenLinks wil sneller naar klimaatneutrale samenleving

GroenLinks wil de uitstoot van broeikasgassen sneller terugdringen dan waar het huidige beleid op is gericht. Al in 2045 moet de samenleving helemaal klimaatneutraal zijn, stelt de partij in haar programma voor de Tweede Kamerverkiezingen van komend voorjaar. Een klimaatfonds van 60 miljard euro moet daarbij helpen.

In het zaterdag in Amsterdam gepresenteerde conceptprogramma omarmt GroenLinks ook de nieuwe klimaatambitie van het Europees Parlement, dat de CO2-uitstoot in 2030 met 60 procent wil hebben verminderd ten opzichte van 1990. Dat is flink ambitieuzer dan het Klimaatakkoord, dat een afname van 49 procent beoogt.

Het kabinet kondigde onlangs een investeringsfonds van 20 miljard euro aan om de komende jaren de economische groei te stimuleren. GroenLinks vindt dat dit plan te veel gericht is op de ‘oude economie’, en wil in plaats daarvan fors investeren in met name verduurzaming.

Het klimaat moet “topprioriteit” zijn bij de komende verkiezingen, zegt partijleider Jesse Klaver. Maar ook de samenleving moet wat hem betreft eerlijker en socialer worden ingericht. Daarom komt GroenLinks volgens hem met een “modern links” programma met plannen die “het economische systeem veranderen”.

De partij pleit verder onder meer voor veel meer betaalbare huurwoningen, een fors lagere zorgpremie en gratis kinderopvang. Verder wil GroenLinks dat vlees duurder wordt, terwijl groente en fruit juist goedkoper moeten worden gemaakt door de btw daarop te schrappen. Vliegen en autorijden worden ontmoedigd, trein en fiets krijgen juist ruim baan.

Lagere belastingen op arbeid moeten er volgens GroenLinks voor zorgen dat vooral mensen met lage en middeninkomens er fors op vooruitgaan. Mensen die heel veel verdienen, gaan in de plannen van de partij juist meer bijdragen. Wie wel werkt, maar te weinig verdient om rond te komen, krijgt een inkomensaanvulling.

Het klimaatfonds wil GroenLinks gebruiken voor investeringen in wat het “een groene en eerlijke samenleving” noemt. Daarbij noemt de partij niet alleen betaalbare en duurzame woningen, groene energie en duurzaam vervoer als voorbeelden, maar onder meer ook de bestrijding van schulden- en daklozenproblematiek.