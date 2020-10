Minder bezoekers voor diensten Hersteld Hervormde Kerk Staphorst

Bij de zondagse diensten in de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst mogen minder bezoekers naar binnen dan gebruikelijk, maakte de kerk zaterdag bekend op de website. Afgelopen weekeinde gingen er telkens zo’n zeshonderd mensen naar de diensten. Dat leidde in het hele land tot veel ophef.

“Het aantal bezoekers per kerkdienst wordt verminderd. De gemeenteleden dienen de indeling volgens het rooster aan te houden”, aldus de kerkenraad. “In de eredienst zullen er minder psalmen gezongen worden.”

Hoeveel mensen nu naar binnen mogen is nog niet duidelijk. Ook is niet duidelijk hoeveel psalmen er gezongen zullen worden en wie er precies mag zingen en wie niet.