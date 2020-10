Ontslagen: wat nu?

De werkloosheid is in augustus minder sterk gestegen dan in de maanden daarvoor, volgens cijfers van het CBS. Evengoed ben je niet de enige als je nu je baan verliest. Het aantal mensen dat afscheid moest nemen van de baas is de afgelopen drie maanden aardig toegenomen. Ook het UWV heeft sinds ze het bijhoudt niet eerder zo’n grote afname gezien in het aantal openstaande vacatures per werkzoekende. Waar moet je op letten als jij net bent ontslagen?

De regels

Allereerst natuurlijk de vraag of het mag. Werkgevers moeten zich aan een flinke lijst regels houden als ze iemand willen ontslaan. Zo is het vervelend voor de baas als je niet op zondag wil werken, zwanger bent of er andere religieuze of politieke ideeën op nahoudt, maar het zijn geen legitieme redenen om je weg te sturen. Het wordt een ander verhaal als er, om wat voor reden dan ook, niet met je te werken valt en hij of zij dat kan aantonen. Of als het bedrijf failliet gaat – vaak ook een goed argument. De exacte situatie maakt nogal wat uit, dus kijk vooral even op de site van de Rijksoverheid in welke categorie jij valt.

Het ‘ontslag met wederzijds goedvinden’

Als dan eenmaal duidelijk is dat er echt afscheid genomen wordt, kan er een vaststellingsovereenkomst worden ondertekend. Ofwel, het ‘ontslag met wederzijds goedvinden’. Let daarbij goed op. Een aantal zaken moeten daar in staan, en het is ook fijn als je jezelf niet in de vingers snijdt. Zorg dat je recht op een WW-uitkering veilig is gesteld, dat de juiste opzegtermijn is gehanteerd, de eventuele transitievergoeding correct berekend, en dat zaken zoals een concurrentiebeding en de uitkering van vakantiedagen goed afgesproken zijn. En nee, het is zeker niet raar als je dat niet helemaal kan overzien. Laat dus vooral een jurist even meekijken.

De transitievergoeding

Want die ontslagvergoeding, die wil je natuurlijk wel goed regelen. En er is geen zwart-wit antwoord op de vraag wat in jouw situatie een ‘fair’ afscheidsbedrag is. Vaak heb je in ieder geval recht op de wettelijk verplichte transitievergoeding, gebaseerd op je bruto maandsalaris en het aantal jaren dat je er gewerkt hebt. Daarnaast kan je werkgever de vergoeding verhogen, in ruil voor je medewerking. Dat scheelt hem of haar een hoop gedoe. Vooral als het ontslagdossier niet bijzonder sterk is, kan je een leuke onderhandelingspositie hebben.

En door naar je volgende baan

Als je nog geen andere baan hebt, wil je ook de WW goed regelen. Uiteraard ga je ervan uit dat je snel iets anders hebt – en terecht – maar het is toch wel prettig om achter de hand te hebben. Als je recht op WW in je vaststellingsovereenkomst goed geregeld is, zorg dan dat je die uitkering uiterlijk één week na je laatste werkdag aanvraagt.

En dan maar hopen dat die volgende mooie baan snel komt. Mocht het niet opschieten, weet dan dat er altijd wel een markt is die het goed doet. Zelfs nu. Het UWV houdt daar een nuttig dashboard over bij, Als je altijd al machinemonteur of verpleegkundige wilde worden: nu is je kans.