‘Waardering voor Rutte als premier’

Zes op de tien Nederlanders vinden dat Mark Rutte het de afgelopen tien jaar goed heeft gedaan als minister-president. Dit is de conclusie van een onderzoek van I&O Research in opdracht van Trouw onder 2231 Nederlanders. Kiezers van bijna alle kleuren erkennen dat hij zich ontwikkelde van politicus tot staatsman.

In maart dit jaar was 45 procent over het optreden van Rutte te spreken. Toen scoorde hij ook al als beste van de politieke leiders. Sinds de uitbraak van het coronavirus is de waardering gestegen dankzij zijn leiderschap tijdens de coronacrisis. Volgens het onderzoek zijn de kernwoorden stabiliteit, rust, standvastig, verbindend en economische welvaart van toepassing op de premier, die deze functie op 14 oktober tien jaar vervult.

Mensen hebben ook wel kritiek op Rutte. Het gaat dan volgens het onderzoek om beloften van Rutte die hij niet heeft ingelost. Ook houdt hij blunderende ministers te lang de hand boven het hoofd en hij heeft te weinig oog voor de zwakkeren en te veel voor multinationals als Unilever en KLM. Maar de meerderheid vergeeft hem zijn fouten, vooral omdat hij “dit verdeelde land zo goed bij elkaar houdt”.

Niet alleen VVD-kiezers zijn positief over Rutte, ook grote delen van het CDA- D66-, CU- en SGP-, PvdA- en GL-electoraat oordelen positief over hem. Dat hij een balans weet te vinden tussen links en rechts – in een verdeeld politiek landschap en gepolariseerde samenleving – wordt als grote verdienste gezien, aldus het onderzoek. Ruim vier op tien (44 procent) willen Rutte nog vier jaar als premier, 31 procent wil dat niet.