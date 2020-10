Ziekenhuis Stadskanaal schaalt zorg af

Ziekenhuis Refaja in Stadskanaal stopt met ingang van maandag tijdelijk met niet-spoedeisende operaties om voldoende ruimte te maken voor de zorg van coronapatiënten. De verspreiding van het coronavirus gaat snel, met name in Zuidoost-Drenthe is sprake van een infectiehaard, meldt Treant Zorggroep.

Onder Treant Zorggroep vallen drie ziekenhuislocaties, Refaja Stadskanaal, Scheper Emmen en Bethesda Hoogeveen, en zeventien centra voor verpleeg- en ouderenzorg. Op de ziekenhuislocatie Scheper en in woonzorgcentra zijn ruim vijftig patiënten opgenomen die verdacht worden van of van wie al is vastgesteld dat ze Covid-19 hebben. Nog eens bijna twintig coronapatiënten zijn na eerste opvang overgeplaatst naar ziekenhuizen in de regio, meldt de zorggroep. Vanwege de toestroom van coronapatiënten sloot de spoedeisende hulp van Scheper vrijdagavond enkele uren voor niet-levensbedreigende situaties.

Door de niet-levensbedreigende zorg in het ziekenhuis in Stadskanaal af te schalen en verplegend personeel in te zetten in Emmen voor acute- en coronazorg, wordt geprobeerd overbelasting van het verplegend personeel binnen de perken te houden. “We zien dat onze medewerkers nogmaals zwaar op de proef gesteld worden om de zorg te blijven bieden aan degenen die dat nodig hebben”, zegt Refik Kaplan, lid raad van bestuur van Treant Zorggroep. “Anders dan tijdens de eerste golf is onze regio nu zelf een infectiehaard. Dit betekent dat er veel meer coronabesmettingen zijn in ons verzorgingsgebied, ook onder onze medewerkers. Daarbij komt dat coronapatiënten tot wel twee keer intensievere zorg nodig hebben.”