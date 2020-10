CDA wil uitleg over verkoop handvuurwapens door Defensie

Coalitiepartij CDA wil opheldering van staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) over de verkoop van enkele honderden handvuurwapens aan een handelaar. Uit onderzoek van RTL Nieuws en onderzoekscollectief SPIT blijkt dat een deel van de wapens inmiddels via tussenhandelaren in een webwinkel op Malta is beland.

Experts zeggen dat daarmee het risico groot is dat het schiettuig in het illegale circuit terechtkomt. “Dit staat haaks op het verkoopbeleid van Defensie en haaks op Europees beleid om wapens terug te dringen”, twittert CDA-Kamerlid Chris van Dam. Hij wil onder meer weten waar de rest van de verkochte wapens gebleven zijn.

De verkoop van de overtollige handvuurwapens ging volgens het ministerie van Defensie volgens de regels. De partij is verkocht aan “een vertrouwd partner van Defensie”, die over alle benodigde papieren beschikt. De deal is ook goedgekeurd door de Commissie Verkoop Defensie Materieel (CVDM).

“De handel in wapens is gebonden aan zeer strenge Nederlandse en Europese wet- en regelgeving”, stelt het departement. Zo moet de koper een vergunning hebben, en is bij uitvoer naar het buitenland altijd een exportvergunning vereist en toestemming van Buitenlandse Zaken.

Defensie laat verder weten dat de deal niet gemeld had hoeven worden aan de Tweede Kamer. Dat is wel noodzakelijk bij verkoop van wapensystemen, zoals straaljagers of tanks. “Er is in dit geval geen sprake van wapensystemen, maar een reguliere verkoop van handvuurwapens.”