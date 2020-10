Drie arrestanten nog vast na demonstratie in Den Haag

Er zitten nog drie arrestanten vast na de onaangekondigde demonstratie tegen de tegen de zogenoemde coronaspoedwet zaterdagavond op Het Plein in Den Haag. In totaal werden 5 personen aangehouden. Onder hen was ook Willem Engel van Viruswaarheid, aldus jurist Jeroen Pols van de actiegroep. Twee mensen zijn met een bekeuring naar huis gestuurd. De andere drie worden zondag gehoord, aldus de politie.

De afgelopen week werden al diverse keren demonstraties gehouden. Zaterdagavond waren er zo’n 100 man naar Het Plein gekomen. Eerder op de avond had de politie de aanwezigen op het plein al gesommeerd weg te gaan, zo stelt de politie. Daar werd in eerste instantie gehoor aan gegeven, maar tegen 21.00 uur waren de demonstranten er weer. De demonstranten werden opnieuw gesommeerd en gevorderd weg te gaan. De vijf die dit niet wilden, werden aangehouden.