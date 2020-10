Man maakt metershoge val in mergelgroeve rondom illegaal feest

Een jonge man is in de nacht van zaterdag op zondag in een mergelgroeve in het Limburgse Berg en Terblijt tien meter naar beneden gevallen. Hij was samen met drie andere mannen in het gevaarlijke gebied vanwege een illegaal feest, meldt de politie.

Het ongeval vond volgens wijkagenten plaats in de Bronsdaelgroeve. De man klom over een hek en maakte vervolgens de val. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht.

Het feest is door de val van de man voorkomen, aldus de politie. Er is apparatuur in beslag genomen, om te voorkomen dat het illegale evenement op een andere plek alsnog zou worden gehouden. Er zijn geen aanhoudingen verricht of bekeuringen uitgedeeld.