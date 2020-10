Regenboogvlaggen wapperen in heel Nederland

In heel Nederland wapperen zondag regenboogvlaggen. De regenboogvlag is het symbool van Coming Out Day, de dag voor de acceptatie van mensen met een andere seksuele geaardheid of genderidentiteit, die wereldwijd op 11 oktober wordt gevierd. Nederland doet sinds 2009 mee aan Coming Out Day.

Op de meeste overheidsgebouwen is de regenboogvlag al op vrijdag gehesen, voor het begin van het weekeinde. Veel gemeenten organiseren gewoonlijk op Coming Out Day ook een evenement rond seksualiteit en acceptatie, maar dat blijft dit jaar bijna overal achterwege omdat er vanwege de coronacrisis geen groepen bij elkaar mogen komen.

Het ministerie van Volksgezondheid richt dit jaar speciaal de aandacht op ouders van tieners. Uit een peiling is gebleken dat het merendeel van die ouders best met hun kinderen wil praten over geaardheid, maar de meeste ouders denken dat hun kind daar helemaal geen behoefte aan heeft. Over genderidentiteit wordt al helemaal weinig gesproken, aldus het onderzoek.

Maar kinderen die zich “anders” voelen willen juist wel graag met hun ouders praten, al vinden ze zo’n gesprek lastig omdat hun ouders te weinig kennis hebben. Zo is de helft van de ondervraagde ouders niet op de hoogte van allerlei benamingen die in de homo- en transgenderwereld gebruikelijk zijn.