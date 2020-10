Zaterdag 700.000 downloads voor app CoronaMelder

De app CoronaMelder is zaterdag circa 700.000 keer gedownload. Daarmee komt het totale aantal downloads op 2,2 miljoen, meldt het ministerie van Volksgezondheid. De app werkt sinds zaterdag in het hele land, daarvoor alleen in een beperkt aantal testregio’s.

CoronaMelder waarschuwt gebruikers als zij dicht in de buurt zijn geweest bij een andere gebruiker die positief is getest op het coronavirus. Zij krijgen dan het advies thuis te blijven en hun sociale contacten te beperken. De app moet op die manier helpen de druk op het bron- en contactonderzoek van de GGD’s te verlichten.

Het aantal van 2,2 miljoen downloads komt neer op 12 procent van alle Nederlanders, en 18 procent van alle geschikte smartphones. Zorgminister Hugo de Jonge sprak zaterdag de hoop uit dat zoveel mogelijk mensen de app gaan gebruiken. “Bestrijden van het virus is te belangrijk om dit maar niet te doen”, zei hij.