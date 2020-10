Burgemeester Aboutaleb heeft corona, thuis met milde klachten

Burgemeester Ahmed Aboutaleb (59) van Rotterdam heeft het coronavirus opgelopen. Volgens zijn woordvoerster is hij thuis met milde klachten en moet op advies van de GGD zeven dagen in isolatie blijven. De burgemeester werkt momenteel vanuit huis.

Als het de komende dagen nodig is, wordt Aboutaleb voor Rotterdamse zaken vervangen door locoburgemeester Bert Wijbenga. Voor zijn taken binnen de Veiligheidsregio zal de burgemeester van Schiedam Cor Lamers hem waarnemen.

Aboutaleb maakte zich in juli samen met burgemeester Femke Halsema van Amsterdam hard voor het verplicht stellen van mondkapjes. In die periode liep het aantal besmettingen in een aantal steden weer op, maar was er nog weinig draagvlak voor het dragen van de kapjes. Toch stelde hij bij wijze van proef in augustus enkele weken een mondkapje in de binnenstad verplicht. Het aantal besmettingen in Rotterdam was toen hoog, vooral onder studenten. Die mondkapjesplicht werd later weer afgeschaft. Maar toen de coronaregels onlangs werden aangescherpt en premier Mark Rutte mensen het dringende advies gaf om in winkels en openbare ruimtes een kapje te dragen, onderstreepte Aboutaleb deze oproep en riep winkeliers in Rotterdam en omgeving op alleen klanten met mondmaskers binnen te laten.