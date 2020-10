Kuipers: in rampscenario 75 procent minder reguliere zorg

In het meest pessimistische scenario moet de reguliere zorg 75 procent worden afgeschaald. Daarvoor waarschuwt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). “De curve stevent af op een scenario dat we als Nederland niet moeten willen. Als de overdracht snel vermindert, is dat te vermijden”, aldus Kuipers.

Als de stijging doorgaat, zullen verpleegafdelingen eind oktober 2000 coronapatiënten behandelen en eind november 4500 patiënten. Dat is ruim meer dan tijdens de eerste golf, aldus Kuipers. Bovendien zullen er dan ongeveer 1300 coronapatiënten op de intensive cares liggen. “We stevenen af op een aanzienlijke afschaling van de reguliere zorg in heel Nederland”, aldus Kuipers.

De problemen kunnen nog lang duren, waarschuwt Kuipers. Bij de eerste golf duurde het twaalf weken na de intelligente lockdown voordat de druk in de ziekenhuizen weer normaal was.