Minister: 1,5 miljoen euro voor duurzame scheepvaartmotoren

Er komt 1,5 miljoen euro beschikbaar om de ontwikkeling van duurzame scheepvaartmotoren voor de binnenvaart aan te jagen. Met het geld wil minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) fabrikanten ondersteunen bij dit vaak kostbare proces.

Volgens het ministerie is de productie van motoren van binnenvaartschepen nu vaak nog niet rendabel, omdat de markt ervoor klein is. Ontwikkelaars en fabrikanten kunnen tot 250.000 euro subsidie krijgen voor hun projecten. Dit jaar is er 500.000 euro beschikbaar. Men kan tot 16 november een subsidieaanvraag indienen. Voor volgend jaar is er nog eens een miljoen euro uitgetrokken.

De regeling is aanvullend op de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen, die naar verwachting eind dit jaar ingaat.

“De binnenvaart is een goed alternatief voor het vervoer van onze goederen over de drukke wegen”, zegt Van Nieuwenhuizen. Volgens haar is het wel belangrijk dat de uitstoot door de binnenvaart afneemt. “Schonere motoren kunnen daar een goede bijdrage aan leveren.”