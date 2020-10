Nederlanders fietsen meest wereldwijd, steeds meer gebruik e-bike

Nederlanders maken wereldwijd het vaakst gebruik van de fiets. Meer dan een kwart van alle verplaatsingen wordt in Nederland met de fiets gedaan. Dat is flink meer dan nummer twee Denemarken, waar de fiets nog geen 20 procent van de tijd wordt gebruikt. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) meldt dat steeds meer Nederlanders daarvoor een e-bike gebruiken.

Vorig jaar was 18 procent van de fietsverplaatsingen met een elektrische fiets. In 2013 was dat 8 procent. Meer dan een kwart van de afgelegde afstand op de fiets was met een e-fiets. De populariteit van de elektrische fiets is vooral gestegen bij mensen jonger dan 65 jaar oud. Ook wordt het vervoermiddel steeds vaker gebruikt voor woon-werkverkeer. Sinds 2018 worden er jaarlijks meer elektrische fietsen verkocht dan toer- of stadsfietsen zonder trapondersteuning.

Het aandeel van de fiets in het verkeer in Nederland is het afgelopen decennium redelijk gelijk gebleven, meldt het KiM. In grote steden is een lichte groei te zien van het aantal fietsbewegingen. Vooral Leiden, Zwolle en Groningen springen eruit qua fietsgebruik, meer dan de helft van alle verkeersbewegingen is daar met de fiets. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is dat een stuk minder, deels door het uitgebreide ov-netwerk in die steden.

Sinds het begin van de coronacrisis is het gebruik van de fiets volgens de onderzoekers een beetje veranderd. De gemiddelde afstand is gestegen van 3,4 kilometer in september 2019 naar 4,1 kilometer in juli van dit jaar en er worden meer rondjes gefietst. Datzelfde geldt voor lopen. Verder is het aantal ritten per persoon per dag ongeveer gelijk gebleven de afgelopen maanden.

Ongeveer 37 procent van de mensen die vanwege het coronavirus niet meer met de bus, tram of metro gaat, neemt de fiets. Ongeveer de helft van hen wil dit ook blijven doen als de coronamaatregelen worden opgeheven.