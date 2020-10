Onderzoekers geven plasma nu in eerste ziekteweek coronapatiënten

Onderzoekers gaan bloedplasma met antistoffen tegen het coronavirus erin toedienen aan honderden mensen die minder dan een week ziek zijn en nog niet in het ziekenhuis liggen. Specifiek richt de studie zich op ouderen en 50-plussers die tot een risicogroep behoren. Zo willen de onderzoekers erachter komen of plasma van mensen die al Covid-19 hebben doorgemaakt anderen kan helpen te herstellen. De hoop is dat het aantal ziekenhuisopnames ermee kan worden beperkt.

Het onderzoek, dat maandag van start is gegaan, is een samenwerking tussen bloedbank Sanquin, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Erasmus MC. Ze zoeken bijna zevenhonderd deelnemers.

In een eerdere studie met bloedplasma kregen juist coronapatiënten die al in het ziekenhuis waren opgenomen plasma met antistoffen toegediend. De resultaten daarvan vielen tegen. “Op dat moment maken ze meestal zelf al antistoffen aan, waardoor toediening van plasma met antistoffen waarschijnlijk minder zin heeft”, vat het Erasmus MC nog eens samen.

Internist-infectioloog Bart Rijnders van het academische ziekenhuis in Rotterdam noemt de onderzoeksopzet uniek. “Er lopen wereldwijd maar weinig studies onder patiënten die wel Covid-19 hebben, maar niet zijn opgenomen in het ziekenhuis.” De onderzoekers gaan deelnemers onder meer werven via huisartsen en GGD’en. Ze accepteren ook patiënten die zichzelf aanmelden. Mensen die het virus hebben opgelopen, kunnen op twee websites bekijken of ze voor deelname in aanmerking komen: www.coronaplasmastudie.nl en www.cov-early.nl.