Ook carnavalsevenementen in Eindhoven afgeblazen

Ook in Eindhoven zijn alle grote carnavalsfestiviteiten afgeblazen. De Stichting Federatie Eindhovens Carnaval (SFEC) heeft dat maandag laten weten. In Lampegat, zoals Eindhoven met carnaval heet, worden in verband met corona geen grote carnavalsevenementen meer georganiseerd. “Geen optocht, geen tenten en geen prins komende carnaval in Eindhoven”, vatte burgemeester John Jorritsma het maandag samen.

Niet alleen de optocht op carnavalszaterdag gaat niet door, maar ook andere evenementen zoals het Federatiebal gaan niet door. Ook wordt er geen nieuwe stadsprins uitgeroepen.

De federatie had een definitief besluit lange tijd voor zich uitgeschoven, maar ziet nu geen andere mogelijkheid meer.

Het slechte nieuws voor de carnavalsvierders in Eindhoven volgt op het besluit dat ook in Tilburg (Kruikenstad) alle grote carnavalsevenementen zijn afgeblazen. Dat werd zondag bekendgemaakt. Eerder werden in Limburg al alle grote carnavalsevenementen afgeblazen.