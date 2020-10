Politie maakt einde aan illegale bijeenkomst in Purmerend

De politie in Purmerend heeft in de nacht van zondag op maandag een einde gemaakt aan een bijeenkomst in een bedrijfspand waar meer dan dertig mensen bijeenwaren. Volgens de politie werden de coronaregels niet nageleefd; de mensen droegen geen mondkapje en hielden geen 1,5 meter afstand.

De ruimte stond vol nicotinerook en agenten zagen meerdere tanks met daarin vermoedelijk lachgas. Meerdere personen liepen rond met een ballon aan hun mond, met daarin vermoedelijk ook lachgas.

Volgens de organisator waren de aanwezigen een videoclip aan het opnemen, zei een woordvoerder van de politie. Alle aanwezigen en de organisator krijgen een boete thuisgestuurd.