Politievakbond: burgemeesters maak scherpe keuzes wegens werkdruk

Politievakbond ANPV vraagt burgemeesters om scherpere keuzes te maken, vanwege de hoge werkdruk en het personeelstekort bij de politie. ‘We komen in het hele land agenten tekort. Als burgemeesters ervoor zouden kiezen om dingen niet door te laten gaan, zou dat capaciteit schelen,’ zegt ANPV-woordvoerder Geert de Jong tegen Omroep West. “Laat demonstraties in beperkte vorm doorgaan of met minder politie-inzet.”

Volgens De Jong was het een heftige zomer voor de politie. “Burgers hebben een korter lontje, er was veel meer huiselijk geweld, er waren rellen en grote demonstraties”. In augustus was het een aantal avonden onrustig in de Haagse Schilderswijk. Jongeren zetten brandkranen open, gooiden met stenen en vuurwerk naar agenten en vernielden spullen.

Boeren demonstreerden op het Malieveld en er waren anti-racismeprotesten. Tijdens demonstraties tegen de coronaregels in Den Haag vielen demonstranten agenten aan. “Het was hard werken onder grote spanning. De roosters zijn krap, collega’s komen in risicovolle situaties terecht. Dat neem je allemaal mee in je rugzak. Je ziet het aan het ziekteverzuim, dat neemt landelijk toe.’