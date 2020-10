VoetbalTV pleit ‘juist nu’ in rechtbank voor toekomst

De failliete streamingdienst VoetbalTV hoopt over zes weken van de rechter te horen of het mogelijk toch nog toekomst heeft. VoetbalTV vocht maandag bij de rechtbank in Utrecht de boete van 575.000 euro aan die het enkele maanden geleden had gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Die boete leidde tot het faillissement van het videoplatform, waarbij zo’n 150 amateurvoetbalclubs zich de afgelopen jaren hadden aangesloten.

Juist nu de clubs vanwege de coronamaatregelen geen publiek mogen toelaten op hun complex staat de camera waarmee de wedstrijden online uitgezonden kunnen worden uit. “En dat is wrang”, zegt Quinten Kroes, de advocaat van VoetbalTV. “Juist nu is er, meer dan ooit, een moment waarop je kan spreken van gerechtvaardigd belang.”

VoetbalTV en de Nederlandse privacywaakhond zijn al twee jaar verwikkeld in een juridisch geschil. Volgens de AP schendt de streamingdienst de privacywet door amateurwedstrijden te filmen en online uit te zenden. Via het videoplatform konden spelers, trainers, coaches, scheidsrechters en fans hun wedstrijden terugkijken. Afgelopen zomer moest VoetbalTV offline nadat het een boete had gekregen.

“VoetbalTV is van mening dat de AP die boete nooit had mogen opleggen en dat de AVG verkeerd is uitgelegd”, aldus Kroes. “Deze rechtszaak moet duidelijk maken of er nog toekomst in VoetbalTV zit. De camera’s hangen nog steeds langs de velden, ze worden alleen niet gebruikt. De gang naar de rechter moet uitwijzen of ze in de toekomst toch weer aan mogen.”

De zaak draait om de vraag of er sprake is van ‘gerechtvaardigd belang’ voor het filmen van de voetbalwedstrijden. Volgens de AP is daar geen sprake van en heeft VoetbalTV alleen maar commerciĆ«le belangen. De rechtbank doet over zes weken uitspraak, al is het mogelijk dat het langer gaat duren als de rechter het Europese Hof van Justitie wil inschakelen. “Er is haast geboden, gezien de continuĆÆteit van de onderneming”, aldus Kroes.