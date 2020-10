Branche sportscholen blij, ‘groepslessen fitness gaan door’

Groepslessen in de sportschool worden niet gezien als teamsport, en dus mogen die door blijven gaan onder de nieuwe coronamaatregelen. Dat stelt een blije Ronald Wouters, directeur van branchevereniging NL Actief, na de persconferentie dinsdagavond.

Een van de nieuwe, verscherpte coronamaatregelen is dat teamsporten met meer dan vier personen niet meer zijn toegestaan vanaf woensdagavond. De sportscholen blijven buiten schot in het nieuwe beleid en mogen open blijven. Wel geldt een maximum van dertig personen en de 1,5 meter afstand. “Dat is een hele andere positie dan in maart. Sport en bewegen wordt als belangrijk gezien, dat mensen aan hun vitaliteit werken ís belangrijk”, zegt Wouters.