D66 wil eindexamens volgend jaar spreiden

De eindexamens moeten volgend jaar over de maanden mei, juni en zo nodig juli verspreid worden vanwege het coronavirus. Dat wil coalitiepartij D66.

Door corona kan slechts een beperkt aantal leerlingen in dezelfde ruimte zitten. Ook zorgt spreiding voor meer voorbereidingstijd per examen, denkt D66-Kamerlid Paul van Meenen. Om volgend jaar chaos te voorkomen, wil hij daarom dat er nu al voorbereidingen worden getroffen. “Dat is beter dan dat we straks met stoom en kokend water noodmaatregelen moeten treffen.”

Van Meenen denkt dat de voorbereiding op de eindexamens door corona stressvoller en moeilijker zal zijn. Daarom wil D66 dat de centrale eindexamens minder zwaar gaan wegen dan het eindresultaat van de schoolexamens. Hij denkt zelf aan een verhouding van 70/30 tussen het schoolexamen en het eindexamen.

Dit jaar werden de eindexamens geschrapt. Ze waren volgens onderwijsminister Arie Slob “niet meer vol te houden”, zei hij toen. Het halen van de schoolexamens was genoeg om dit jaar toch te slagen.

Leerlingen kregen een “volwaardig” diploma, benadrukte de minister. Het AD berichtte eerder dat een derde van de middelbare scholen dit jaar ├ílle examenkandidaten een diploma gaf. Dat is zeker vijf keer meer dan normaal. Later dit jaar wordt officieel bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd en hoe dit zich verhoudt tot eerdere jaren.