Holleeder: bedreigingen zussen ‘verzinsels en flauwekul’

“Verzinsels en flauwekul en een ordinaire strategie om haar boek te verkopen.” Aldus bestempelde Willem Holleeder dinsdag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol de recent in de media gemelde bedreigingen van zijn zussen Astrid en Sonja. Volgens het Openbaar Ministerie zijn beide incidenten onderzocht en heeft dat vooralsnog niets opgeleverd. Een verband met Holleeder is evenmin aangetoond. Dat verband is ook niet door de zussen gesuggereerd.

Holleeder staat in hoger beroep terecht voor het geven van een aantal moordopdrachten. De rechtbank heeft hem daarvoor veroordeeld tot levenslang. Zijn twee zussen zijn cruciale getuigen in het proces. Zij hebben zeer belastende verklaringen afgelegd. Volgens Holleeder klopt er niets van die verklaringen.

Sonja Holleeder is volgens De Telegraaf ontkomen aan een liquidatie en Astrid Holleeder werd opgewacht en bedreigd na een bezoek aan haar moeder op een geheime locatie.

Deze week verschijnt er een nieuwe druk van een van de drie boeken die Astrid over haar lotgevallen met haar broer heeft geschreven. Holleeder zei ervan overtuigd te zijn dat de verhalen over de bedreigingen als onderdeel van een mediastrategie naar buiten zijn gebracht. Hij betwijfelt of de incidenten wel hebben plaatsgevonden. “Het gaat alleen maar over geld.”