‘Kans op tijdelijke sluiting horeca is groot’

De kans is groot dat cafés en restaurants opnieuw tijdelijk worden gesloten, zoals in het voorjaar het geval was. Een besluit daarover en over de duur van de sluiting is nog niet genomen, melden ingewijden. Dat gebeurt dinsdagmiddag, als de ministers weer bijeenkomen die het meest zijn betrokken bij de bestrijding van het coronavirus. Voor die tijd zijn er nog andere overleggen. Het gebeurt geregeld dat maatregelen tot op het laatst toch weer veranderen, zeggen bronnen.

De tijdelijke sluiting van de horeca is een belangrijke maatregel, zeggen ingewijden, omdat veel besmettingen toch daar vandaan komen. Ook teamsporten mogen tijdelijk niet meer doorgaan en mensen mogen maximaal nog maar drie gasten thuis ontvangen, per dag. Dat is om te voorkomen dat mensen feestjes thuis in shifts geven. Andere voorstellen die op tafel liggen zijn een verbod op de verkoop van alcohol na 20.00 uur in de avond en geen uitzonderingen meer op de maximale groepsgrootte van dertig personen.