Marieke Lucas Rijneveld sterke Nederlandse troef op Buchmesse

Ook de Buchmesse in Frankfurt, een van de belangrijkste boekenbeurzen ter wereld, is door de coronacrisis heel anders dan anders en voor een groot deel digitaal. Toch zien Nederlandse deelnemers mooie internationale kansen voor onze literatuur op de beurs die dinsdagavond is afgetrapt, niet in de laatste plaats door de recente Bookerprize voor Marieke Lucas Rijneveld.

Volgens het Nederlands Letterenfonds, dat altijd verregaand bij de Buchmesse betrokken is, zijn uitgevers wel “wereldwijd voorzichtiger met het aankopen van titels.” Maar de organisatie laat zich bepaald niet uit het veld slaan. Die gaat online de boer op met circa vijftig titels en bijna even zoveel auteurs die een goede kans maken om vertaald en in andere landen uitgegeven te worden.

Circa 300 digitale gesprekken zijn gepland van het fonds met buitenlandse uitgevers en redacteuren. Maar uitgeverijen praten ook op eigen initiatief met buitenlandse geïnteresseerden en in totaal zijn er dus nog honderden afspraken meer.

Grote blikvanger op het Nederlandse tableau is Marieke Lucas Rijneveld, die recent als eerste Nederlandse auteur de belangrijke International Booker Prize won met haar in het Engels vertaalde boek The Discomfort of Evening, oorspronkelijk verschenen als De avond is ongemak. Was dat boek voor de prijs al aan zo ’n twintig landen verkocht, nu gaat het volgens het Nederlands Letterenfonds in opmaat naar de Buchmesse al naar de veertig.

“Het is meteen een mooie kans om de Nederlandse literatuur als geheel internationaal over het voetlicht te brengen”, zegt Barbara den Ouden, specialist fictie van het Letterenfonds. Op verder Nederlands succes in Frankfurt wordt ook gehoopt bij de uitreiking vrijdag van de Deutsche Jugendliteratur Preis, waarvoor het boek Ik ben Vincent en ik ben niet bang van Enne Koens en vertaler Andrea Kluitmann is genomineerd. “Maar ook in Nederland uitgereikte literaire prijzen hebben effect, zo is er veel belangstelling voor Liever dier dan mens van Pieter van Os, dat dit jaar de Brusseprijs won. De Poolse rechten zijn verkocht.”

De gesprekken van het fonds en de uitgeverijen staan nu over een langere periode gepland dan bij een normale Buchmesse het geval zou zijn, zelfs tot en met volgende maand. Dat ze digitaal zijn, heeft ook een voordeel, zegt Den Ouden: “Je bent meer gefocust dan wanneer je in je stand op de Buchmesse staat. Daar komen soms honderden mensen op een dag.”