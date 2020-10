Mondkapjes toch verplicht in openbare binnenruimtes

Het dragen van een niet-medisch mondkapje in openbare binnenruimtes wordt verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Dat heeft premier Mark Rutte woensdagavond aangekondigd.

Het kabinet wil daarmee “een slepende discussie voor eens en altijd beslechten”. Tot dusver geldt alleen een “dringend advies” om zo’n mondmasker te dragen. Dat blijft zo totdat het juridisch geregeld is.

Volgens de premier is het “juridisch lastig” om het mondkapje verplicht te stellen in openbare ruimtes zoals scholen, bibliotheken, winkels en musea. Het moet “zo snel mogelijk” wettelijk geregeld zijn.

Het besluit betekent dat het mondkapje ook in alle onderwijsinstellingen verplicht wordt. Enige uitzondering is de basisschool. In het openbaar vervoer is het mondkapje al langer verplicht.

Het kabinet gaf twee weken geleden het dringende advies om mondkapjes te dragen in openbare ruimte. “Dat gaf onvoldoende duidelijkheid”, zei Rutte. Daardoor ontstond veel discussie en daar wil het kabinet nu een eind aan maken.