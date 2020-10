‘Mondkapjesplicht in onderwijs brengt duidelijkheid’

Het verplichten van mondkapjes in voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs “zorgt voor duidelijkheid” en maakt naleving makkelijker voor docenten en schoolleiders, reageert CNV Onderwijs op de aankondiging van het kabinet dat mondkapjes binnenkort verplicht worden. Voordat de plicht ingaat, moeten volgens het kabinet nog wel juridische hobbels worden genomen, tot die tijd geldt een “dringend advies”.

De onderwijsbond gaat ervan uit dat alle scholen nu in overleg met hun medezeggenschapsraden een mondkapjesplicht zullen instellen. “Het is goed dat het onderwijs zoveel mogelijk fysiek kan doorgaan”, benadrukt voorzitter Jan de Vries. “Dat vraagt heel veel van al het onderwijspersoneel. We moeten ze daarin ondersteunen en zoveel mogelijk ontlasten. Ook daarom is het goed dat er landelijke verplichtingen worden opgelegd. Dat ontlast het personeel en draagt bij aan ieders veiligheid.”

CNV Onderwijs vraagt ook aandacht voor de situatie van medewerkers die emotioneel onder druk staan en onzekerheid ondervinden. Daarover wil de bond in overleg gaan met het kabinet.